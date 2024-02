Nato | via libera all’ingresso della Svezia | anche l’Ungheria dice sì

Ultimo ma non meno importante, il voto parlamentare dell` Ungheria dovrebbe dare il via libera oggi all'adesione della Svezia alla Nato, un passo che è ... (ilfogliettone)

Trivolzio, sarà finita entro l’anno la nuova palestra per sportivi e scuole: L'amministrazione comunale di Trivolzio, guidata dal sindaco Roberto Villani, sta per portare a compimento un progetto Nato circa tre anni fa. I lavori erano partiti nel 2023 ed entro quest'anno la ...laprovinciapavese.gelocal

Per Alberto Genovese l'abbreviato, il processo a maggio: Prenderà il via a Milano, il prossimo 17 maggio, il processo in abbreviato per Alberto Genovese, l'ex imprenditore del web già condanNato definitivamente a 6 anni e 11 mesi di reclusione per aver ...ansa

Svezia nella Nato, arriva il via libera del Parlamento ungherese: diventando il 32esimo componente della Nato. Nel caso della Finlandia, la Turchia aveva dato il via libera il 30 marzo dell'anno scorso ed Helsinki aveva poi presentato il documento il 4 aprile, ...tgcom24.mediaset