Nato | Richetti Az | ‘un passo in avanti per Europa sempre più protagonista’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Roma, 26 feb (Adnkronos) – “La Svezia è un nuovo membro della. Unper l?alleanza atlantica, per un?più protagonista e per la grande sfida che ci attende a partire dalle elezioni di giugno, la difesa comune europea”. Così Matteo, capogruppo di Azione Per Renew Europe alla Camera e membro della delegazione parlamentare italiana presso la. L'articolo CalcioWeb.