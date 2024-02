Nastri Documentario a Smutniak e Milani

(Di lunedì 26 febbraio 2024) 14.40 ID'argento Documentari 2024 sono stati assegnati all'opera prima di Kasia, "Mur",e aldi Riccardo, "Io noi e Gaber". Il primo,un viaggio nel lungo tratto di confine tra Polonia e Bielorussia che impedisce il passaggio ai migranti, ha vinto il riconoscimento per il Cinema del reale. L'opera su Gaber ha vinto nella sezione Cinema,Spettacolo,Cultura Nastro dell'anno a Mario Martone, per "Laggiù qualcuno mi ama", dedicato a Massimo Troisi. Nastro d'Agento alla scrittrice e sceneggiatrice Edith Bruck

