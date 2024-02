Nasce la scuola “riciclabi” | il progetto di C+S Architecs circolare e smontabile

(Di lunedì 26 febbraio 2024)la”, al via la gara d’appalto per ildi c+s architects Prototipi di scuole circolari che costruiscono comunità, la visione di C+S Architects diventa realtà: approvato ildell’Istituto Tecnico Malignani.Firmato da Carlo Cappai e Maria Alessandra Segantini di C+S Architects, studio con sede tra Treviso e Londra e recentemente premiato come miglior studio di architettura italiano, ilper il nuovo Istituto Tecnico Malignani di Cervignano del Friuli (in provincia di Udine) è uno dei tre prototipi di scuole circolari che lo studio ha recentemente sviluppato nell’ambito del proprio programma di ricerca sulla progettazione scolastica. Tutti e tre sono edifici NZEB, (Nearly Zero Energy Building, ovvero un ...

Ritorna “Atleticamente”: il progetto lanciato dall’Atletica Mondovì nelle scuole della zona: «scuola e sport pongono le stesse finalità educative» «“Atleticamente” – spiega –Nasce da un’intuizione di Milvio Fantoni e della prof.sa Daniela Tomatis di Villanova; e nel corso degli anni si è ...ideawebtv

La moviola della Gazzetta - Pairetto bocciato: non vede fallo di Juan Jesus su Pavoletti: Ma l’attaccante del Cagliari è in fuorigioco e Pairetto deve andare al monitor per certificarlo. L’arbitro non vede neppure un fallo prolungato di Juan Jesus su Pavoletti che Nasce fuori area. Era ...tuttonapoli

All’Italo Calvino di Catania arriva Red, con la sua neurodiversità e tutta la sua simpatia: Nasce 36 anni fa a Saluzzo, nella provincia di Cuneo ... solitamente per spostarsi da un luogo all’altro dell’istituto, le insegnanti della scuola dell’infanzia la obbligavano a stare in fila per due ...newsicilia