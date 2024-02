(Di lunedì 26 febbraio 2024) Com’era quella storia? Con le difese si vincono i campionati? Questo (seppur non sia l’unico) è uno dei tanti motivi per...

Napolimania: egoismo e disastri da scuola calcio, non c'è più nulla. Ma la colpa non è di Juan Jesus: Com’era quella storia Con le difese si vincono i campionati Questo (seppur non sia l’unico) è uno dei tanti motivi per cui il Napoli non si trova neanche lontanamente a poter lottare lo scudetto. Le ...calciomercato