Napoli | poteva esserci Antonio Conte ma…

(Di lunedì 26 febbraio 2024)e il: secondo il portale specializzato www.calciomercato.it, c’era un principio d’accordo tra il tecnico salentino e il club partenopeo, ma una clausola ha fatto saltare tutto. L’accordo, nei mesi scorsi, per un contratto da 28 milioni netti per 3 anni e mezzo era stato trovato. Il triennale sarebbe scattato solo in caso di condivisione degli obiettivi di mercato:, invece, ha preteso che il rinnovo scattasse ugualmente, anche in caso di addio anticipato per la mancata condivisione della strategia sul mercato. Ora in pole per la panchina azzurra ci sarebbe Francesco Farioli., De Canio: “Simeone…” L’ex allenatore (anche delLuigi De Canio è intervenuto a Radio Kiss Kissnel corso della trasmissione ‘Radio Goal’. Di ...