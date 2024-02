Napoli | Politano | Simeone | Osimhen…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Il gol subito dala Cagliari è stato commentato anche da La Gazzetta dello Sport. “Il pari in Sardegna è l’ultima beffa di una stagione che più nera non si può e che mette a nudo tutti i limiti di unche non è stato capace di gestire entusiasmo e scudetto in estate, come il vantaggio di ieri. L’amarezza per la vittoria sfumata all’ultimo ha tante facce.C’è la faccia di Luvumbo in festa mentre i giocatori delcrollano al suolo disperati, e c’è quella di Juan Jesus, imperdonabile protagonista di un errore da scuola calcio. Ma, prima, ci sarebbero anche gli errori tecnici e di lettura di, che hanno messo la gioia personale davanti a quella di squadra, peccando di egoismo e ricacciando il ...