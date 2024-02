Napoli | nessun problema per Osimhen Differenziato per Ngonge

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Ilriprende gli allenamenti verso il Sassuolo.a preoccupazione per, mentresvolge lavoro personalizzato. CALCIO– Ilha ripreso oggi gli allenamenti in vista della sfida di mercoledì contro il Sassuolo, recupero della 21esima giornata di Serie A. La squadra si è divisa in due gruppi nella seduta mattutina al Konami Training Center di Castel Volturno.AL LAVORO VERSO IL SASSUOLO,OK Coloro che hanno giocato dall’inizio contro il Cagliari hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in attivazione tecnico-tattica e partitina a campo ridotto agli ordini di mister Calzona. Buone notizie per Victor...