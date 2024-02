Napoli | nello spogliatoio è bufera | “Siamo dei brocchi”

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Beffa atroce per il, raggiunto al 96? dal Cagliari:esplode la rabbia dei calciatori. CALCIO– Ilnon riesce a ritrovare la vittoria e dopo l’1-1 casalingo contro il Cagliari la rabbia esplodeazzurro. Come riporta il Corriere dello Sport, al fischio finale c’è grande delusione tra i giocatori per i 2 punti persi in extremis. L’ennesimo pari è vissuto come una mazzata morale, con la squadra che si è fatta recuperare nel recupero dopo essere stata in controllo. Tra i più arrabbiati ci sono Politano, Simeone e Juan Jesus. Ecco cosa scrive il quotidiano sportivo: “Il cigno è diventato un brutto anatraccolo: non è ancora ben chiaro se il problema di Cagliari sia stato soprattutto l’egoismo, l’egocentrismo, la ...