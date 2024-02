Napoli in caduta libera La difesa indecorosa impedisce di vincere a Cagliari Sport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 26 febbraio 2024) “Ilè in“. Cosìparla del pareggio a. Ormai non c’è più nulla della squadra che ha incantato l’Europa l’anno scorso. Cambiano gli allenatori, ma il risultato è sempre lo stesso. Calzona non ha ancora perso, ma neanche vinto. Ilè cambiato poco dopo l’arrivo di coach Francesco Calzona e ieri si è lasciato sfuggire al 96esimo minuto un’importante vittoria contro il, squadra in zona retrocessione che ha messo in luce ancora una volta i difetti dei campioni d’Italia in carica, ancora in. Ladelalla squadra diIlaveva in ...