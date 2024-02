Napoli | è stata indebolita la squadra | ridimensionato il club | smantellato il centrocampo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 26 febbraio 2024) FALLI DA DIETRO – COMMENTI ALLA 26° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2023-24 Non ci posso credere. Jesus con l’errore all’ultimo secondo, spreca due punti. E diventa la sintesi della disastrosa gestione dell’Impomatato. La prova più evidente della Grande Rinuncia. Dopo lo scudetto le strade erano due. Seguire la scia del successo. E inaugurare un ciclo vincente, che collocasse ilfra le prime squadre al mondo. Oppure ridimensionare. Si è scelta la seconda strada. Indebolire la, ridimensionarla e rinunciare in partenza alla difesa del titolo. Tanto bene o male in Champions ci si arriva lo stesso. Le ragioni di una scelta così non verranno mai fuori. Ma il ridimensionamento è evidente. Oltre alla rinuncia a un centrale di esperienza, si assiste allo smantellamento del. Via Elmas, Gaetano, Zerbin. Demme fuori rosa. Il ...