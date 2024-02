Napoli | crisi in trasferta | a Cagliari l' ennesimo festival degli errori

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024), 26 febbraio 2024 - Quando all'indomani dell'esonero di Walter Mazzarri, deciso di domenica mattina e formalizzato nella giornata di lunedì, apartì il toto-allenatore, in molti pensarono (a ben ragione) a un 'mister x': l'ennesima mossa della disperazione di Aurelio De Laurentiis si chiamava infatti Francesco Calzona, ct della Slovacchia, nonché ex vice di Maurizio Sarri, Luciano Spalletti ed Eusebio Di Francesco e di certo non proprio un nome di primissimo piano nel panoramaallenatori. Il problema è che da allora, seppur in uno spettro di appena due partite, Calzona è diventato davvero 'mister x': per lui due pareggi, contro Barcellona e, dal peso specifico ben diverso ma che fungono da termometro di una stagione complicata che non vuole proprio saperne di svoltare nonostante il terzo ...