Napoli | cosa deve fare Calzona per risollevarlo?

(Di lunedì 26 febbraio 2024) L’impresa delnella stagione 2022/2023, conclusa con la vittoria dello Scudetto, sembra essere un lontano ricordo in quella attuale. Il cambio di allenatore, da Garcia a Mazzarri, non ha dato i frutti sperati e il presidente Aurelio De Laurentiis ha consegnato la squadra a Francesco. Ildi De Laurentiis: un anno complicato I campioni d’Italia non hanno avuto vita facile quest’anno. Dopo le burrascose vicissitudini a Bari, con il cambio di tre allenatori, la famiglia De Laurentiis anche nella città partenopea è stata “costretta” ad affidarsi a un’ulteriore guida tecnica: Francesco. Con Rudi Garcia ilin 12 partite ha avuto una media punti di 1.75, mentre con Walter Mazzarri la media, nello stesso numero di match, è scesa a 1.23. L’andamento negativo ha fatto ...

infortunio per Osimhen nel finale di Cagliari - Napoli : problema fisico per il nigeriano, costretto ad uscire dopo uno scontro di gioco. Le condizioni. CALCIO ... (napolipiu)

Daniele Adani critica i giocatori del Napoli , chiedendo loro di prendersi le proprie responsabilità per uscire dalla crisi di risultati in cui è piombata la ... (napolipiu)

Il PSG fa spese in Serie A per il post Mbappé e punta i gioielli del Napoli: L’addio di Osimhen è cosa ormai scontata, ma il Napoli dovrà ripensare l’intera rosa anche di fronte a una stagione non all’altezza delle aspettative: il PSG cercherà in estate il sostituto più adatto ...ilnapolionline

L'ANALISI - Mora: "Lindstrom Conosciamo le sue qualità, Bigica al Sassuolo Scelta giusta": Nel corso della trasmissione ‘InterVallo Napoli’ è intervenuto l'ex calciatore del Napoli Nicola Mora. Nicola, una pessima prestazione anche a Cagliari. Pesa più l'errore di Juan Jesus o quelli ...napolimagazine

KTM 790 Adventure (2023 - 24) usata a Napoli: FINANZIAMENTO : anche senza anticipo fino a 72 mesi oppure al tasso del 3,95% con Minirate a partire da Euro 159,00 incluso Furto Incendio senza scoperto VALORE a NUOVO e Maxirata finale ed alla ...moto