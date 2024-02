Napoli | Bucchioni | “Bisogna rispettare i tifosi”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Ha parlato soprattutto delil giornalista Enzoa Radio Punto Nuovo, nel corso di ‘Punto Nuovo Sport’. Di seguito le sue dichiarazioni: “L’arrivo di Calzona è stato un timido segnale di ripartenza, ma la stagione ormai è compromessa. A Cagliari son venuti fuori i soliti problemi, l’ennesima dimostrazione che la squadra gioca senza testa e senza voglia. Ormai è un gruppo di calciatori che pensa agli affari suoi, ed è sorretto da qualche campione come Osimhen”., quando entrano giocatori… “Questo non può bastare, perché poi quando entrano giocatori normali come Simeone e Politano la squadra divora occasioni e si scioglie. Ilha perso i valori, tra gelosie di spogliatoio e contratti irrisolti. Questo gruppo non lo recuperi più ormai, se non in qualche partita di spessore, dove ...