Napoli beffato dal Cagliari | spogliatoio infuriato | cos’è successo con tre calciatori

(Di lunedì 26 febbraio 2024) ,Il pareggio subito dalal 95? con ilha lasciato qualche strascico nellodopo il match. Doveva essere la gara del riscatto, invece sarà l’ennesima sfida che porterà veleno e amarezza nell’ambiente già deluso del. Già, perché i campioni d’Italia hanno steccato ancora, sono ormai tre mesi che non si trova la via delfuori casa: l’ultima vittoria al di fuori delle mura amiche risale al 25 novembre, ovvero quando all’esordio del suo ritorno in panchina Walter Mazzarri riuscì a portare via tre fondamentali punti dal campo dell’Atalanta. Da allora il declino totale, con ilpassato dal quarto al nono posto, senza più né vincere ma neanche più segnare una singola rete fuori casa. Risultati ...