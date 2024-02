commenta Concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, traffico di influenze illecite e turbata libertà degli incanti. E' quanto la Procura ... (tgcom24.mediaset)

Napoli, appalti e corruzione: revocati i domiciliari ad Oddati: Il gip di Napoli ha revocato agli arresti domiciliari nei confronti di Nicola Oddati - difeso dagli avvocati Giaquinto e Balducci - indagato dalla Procura di Napoli nell'ambito di un'inchiesta su ...ilmattino

Inaugurazione dell’anno giudiziario al Tar di Catania: CATANIA - Si è tenuta nella sala udienze “Piersanti Mattarella” la cerimonia dell’inaugurazione dell’anno giudiziario al Tar di Catania presieduto dal presidente Pancrazio Savasta. Tar supera gli obie ...newsicilia

Arturo Brachetti in “Solo”, 85 date per il trasformista da Guinness: Roma, 24 feb. (askanews) – Da sabato 9 marzo ad agosto 2024 Arturo Brachetti torna a grande richiesta per 85 specialissime repliche con “Solo the Legend of quick change”, one man show del più grande t ...ildenaro