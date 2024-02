Napoli allo sbando | la frase di Raspadori è un campanello d’allarme

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Dopo il pari col Cagliari,svela i problemi del: “Manca la volontà di chiudere le partite”. Situazione preoccupante senza gioco né anima. CALCIO– “È mancato un pizzico di volontà a chiudere la partita”. Ladi Giacomodopo il deludente 1-1 contro il Cagliari è unsullo stato del. Gli azzurri appaiono una squadra svuotata, senza anima né voglia di lottare. Contro i sardi, pur passando in vantaggio, la compagine di Calzona non ha mai dato l’impressione di poter controllare il match. Politano, Simeone e Ostigard hanno fallito il colpo del ko e la beffa del pari è stata una logica conseguenza. La mancanza di volontà evidenziata daè sintomo di una squadra che ...

