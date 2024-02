Naomi Campbell | «Diventare mamma è la cosa che più volevo nella vita»

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Ospite di Che tempo che fa, la supermodella ha parlato dei suoi due figli, nati tra il 2021 e il 2023: «Hanno il diritto di crescere in modo normale, la mia presenza pubblica non deve interferire con le loro vite. Cerco di fare del mio meglio per proteggerli»