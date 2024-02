MWC2024 | Lenovo mostra il suo notebook futuristico con schermo trasparente

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024)hato al Mobile World Congress 2024 il ThinkBook Transparent Display Laptop Concept, un “proof of concept” diconche “unisce” il mondo reale con quanto riprodotto sul display. Il prototipo portato dal colosso tecnologico presenta nella parte superiore uno“micro-led” da 17.3? praticamentee senza bordi che, secondo l’idea di, potrebbe aprire nuove modalità di utilizzo del laptop come applicativi di progettazione in realtà aumentata supportati da AI. A completare il look & feeldel ThinkBook Transparent Display Laptop Concept la tastiera “virtuale” che può trasformasi a seconda delle necessità dell’utente in una tavoletta grafica, utilizzabile con il ...