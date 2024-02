Mussolini aggredita a Strasburgo | “Bastonate e insulti per il mio nome | sono sotto choc”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Pubblicato il 26 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – "statain pieno centro a, picchiata con una stampella in testa e in varie parti del corpo, insultata,sconvolta". A raccontarlo con tono concitato all'Adnkronos è Alessandra, che ripercorre telefonicamente l'episodio di cui è stata vittima stasera in pieno centro della città francese mentre si recava in un ristorante per cena. "Era appena finita la seduta del Parlamento europeo, io stavo camminando per strada accompagnata dal mio assistente, indossavo un cappuccio perché fa freddo -racconta la parlamentare europea-. Ad un certo punto un tizio sui 40 anni è spuntato dal nulla: era italiano, lo so perché ha cominciato a insultarmi violentemente, diceva 'pezzo di m…., fascista, e altre cose ...