Mussolini aggredita a Strasburgo | “Bastonate e insulti per il mio nome | sono sotto choc”

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Il racconto all'Adnkronos: "Colpita da uomo, ha cominciato a darmi addosso, sull'orecchio, sulla testa, sulla schiena, alle spalle" "statain pieno centro a, picchiata con una stampella in testa e in varie parti del corpo, insultata,sconvolta". A raccontarlo con tono concitato all'Adnkronos è Alessandra, che ripercorre telefonicamente l'episodio di

Roma, 26 feb. (askanews) – Alesandra Mussolini è stata aggredita insultata e bastonata meno di un’ora fa in strada a Strasburgo , dove è europarlamentare Fi ... (ildenaro)

(Adnkronos) – Alessandra Mussolini aggredita in pieno centro a Strasburgo . A raccontarlo all'Adnkronos è la stessa Mussolini , che ripercorre l'episodio di cui ... (periodicodaily)

Alessandra Mussolini aggredita a Strasburgo: colpita con delle bastonate in strada: Aessandra Mussolini è stata aggredita a Strasburgo: la parlamentare europea del Partito popolare europeo stava andando a cena in un ristorante intorno alle 20,30 di lunedì 26 febbraio insieme ad ...thesocialpost

Alessandra Mussolini aggredita a bastonate in strada a Strasburgo: Roma, 26 feb. (askanews) - Alesandra Mussolini è stata aggredita insultata e bastonata meno di un'ora fa in strada a Strasburgo, dove è europarlamentare Fi del Ppe. Ad aggredirla per strada un uomo di ...notizie.tiscali

Alessandra Mussolini, l’eurodeputata denuncia su Instagram: “Un uomo mi ha aggredita a Strasburgo”: L’eurodeputata del PPE (Partito Popolare Europeo) Alessandra Mussolini è stata aggredita da un uomo nella serata di oggi 26 febbraio a Strasburgo, in Francia. Mussolini, in una breve storia pubblicata ...tag24