Murray chiama tre volte il “falco” nello stesso game e scopre di avere sempre ragione: è spaesato: Sul punteggio di 6-4 per l’avversario, e in avvio di secondo set, Murray ha piazzato un’ottima battuta ad uscire dalla destra che ha messo in grande difficoltà Shapovalov. L’arbitro ha chiamato la ...fanpage