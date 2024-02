MOVIOLA – Roma-Torino | Sazonov su Azmoun | è rigore solare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Episodio dasul finire del primo tempo tra, posticipo valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Allo stadio Olimpico i giallorossi si affacciano nell’area digiallorossa e la palla arriva adche riceve di spalle e viene subito attaccato daalle spalle. Il difensore, entrato al posto di Lovato, è irruento e pesta il piede del giocatore giallorosso. L’arbitro, il signor Juan Luca Sacchi, non ha nessun dubbio: è calcio di. E dalle immagini la sensazione è confermata,senza nessun dubbio. Dagli undici metri Paulo Dybala non sbaglia e spiazza Milinkovic-Savic. SportFace.