Moviola Milan-Atalanta 1-1 | Calvarese | “Non sono d’accordo sul rigore”

Milan, lite furibonda in diretta tv tra Cesari e Ordine sul rigore dato da Orsato: Orsato per Franco Ordine era fuori sintonia Questo il botta e risposta accesissimo andato in onda. Dopo aver visto le immagini di Milan-Atalanta prende la parola Franco Ordine, uno degli ospiti in ...sport.virgilio

Moviola Milan-Atalanta: su Giroud rigore netto ma Orsato sbaglia una cosa...: Giroud cerca il pallone e colpisce solo il corpo di Holm (che simula un tocco in testa che non c’è): rigore netto, non visto da Orsato se non al monitor per l’OFR, che dura un secondo. Meritava il ...corrieredellosport

Milan Atalanta, la Moviola dei giornali: «Rigore per la Dea discutibile, i rossoneri reclamano due penalty»: Ieri sera a San Siro il Milan non è riuscito ad andare oltre l’1-1 contro l’Atalanta. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sugli episodi da Moviola. Il rigore che Orsato concede ...milannews24