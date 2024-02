Movenzia Com | La Star Up del noleggio auto torinese che usa l’AI

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Cresce.Com, lat Up innovativa dela lungo termine che rivoluziona l’motive da Torino Dinamicità, flessibilità, movimento: questi sono i concetti racchiusi nel nome “”, scelto da unat up per rivoluzionare il mercato dela lungo termine, riadattato ai modelli di business delle tech company. Quando e dove è stata fondataè stata fondata a Torino nel 2021 da un gruppo di tre founder. Il CEO dellat up e sua anima innovativa è Giorgio Brizzo,classe 1995, che proviene dal mondo delle concessionarie, dove ha studiato come innovare un modello di business vecchio di decenni. C’è poi il fratello ...