Mottarone | raggiunto accordo su risarcimento | oltre 3 mln euro al piccolo Eitan**

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Milano, 26 feb. (Adnkronos) - Eitan, ilsopravvissuto nella tragedia del Mottarone, non sarà parte civile nel processo in corso a Verbania, dopo il raggiungimento di uneconomico,3 milioni diilcomplessivo secondo fonti accreditate -con le parti. Una decisione che sarà formalizzata nell'udienza in calendario domani - l'avvocato Fabrizio Ventimiglia ritirerà la richiesta di costituzione di parte civile - e che, sebbene non potrà restituire al bambino di nove anni quanto gli è stato tolto (nello schianto del 23 maggio del 2021 ha perso i genitori, il fratellino e i bisnonni), potrà consentirgli di restare lontano dalle aule di giustizia e di affrontare con serenità (economica) il futuro.