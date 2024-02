Mottarone | accordo su risarcimento | oltre 3 milioni euro al piccolo Eitan

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di lunedì 26 febbraio 2024) (Adnkronos) –, il bimbo sopravvissuto nella tragedia del, non sarà parte civile nel processo in corso a Verbania, dopo il raggiungimento di uneconomico,diilcomplessivo secondo fonti accreditate – raggiunto con le parti. Una decisione che sarà formalizzata nell'udienza in calendario domani – l'avvocato Fabrizio