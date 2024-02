Moto gp | Cecchinello ammette | “Honda ha dovuto decidere se ritirarsi o investire”

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Bologna, 26 febbraio 2024 - Il dominio di Ducati ha spronato gli altri marchi a una reazione, soprattutto da parte dei giapponesi. Ilmondiale degli ultimi anni è stato affare europeo, con Ducati dominante e KTM e Aprilia seconda e terza forza, mentree Yamaha sono rimaste attardate e ancorate ad un progetto di sviluppo non più efficiente. Se i tre diapason hanno continuato a lavorare senza rumors di ritiro, su, soprattutto con la fine del rapporto con Marc Marquez, l’ipotesi è stata più concreta ma alla fine scacciata da una nuova strategia programmatica. Lo ha affermato Lucio, responsabile del Team LCR e affiliato afin dal 2006.: “Hannoscegliere: o ritiro o investimenti” Tanti cambiamenti in ...

