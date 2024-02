Morto dopo reazione avversa da vaccino Covid | embolia polmonare Correlazione accertata | indennizzo di 77mila€ alla famiglia di un 72enne

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Èla prima di dose di, nella primavera 2021, undi Colletorto, in provincia di Campobasso. Adesso c'è la certezza edue anni è scattato l'in quanto "il decesso del paziente è ragionevolmente da riferirsi a effetti avversi (diffusa

Non ce l'ha fatta il piccolo Andrea , nato una settimana fa con un cesareo d'urgenza dopo che la sua mamma, 37 anni, Incinta all'ottavo mese di gravidanza, ha ... (leggo)

Tragedia nel mondo dell'atletica. Kipsang Kipkorir , 33enne keniano, è morto per un malore improvviso dopo una corsa in Camerun. L'atleta è collassato pochi ... (ilgiornaleditalia)

Russia, collaboratrice di Navalny: doveva essere liberato dopo uno scambio di prigionieri: Nuovi risvolti sul caso della morte di Alexei Navalny. Maria Pevchikh ... "Accordo in una fase finale dopo due anni di trattative" In un video Pevchikh afferma che l'accordo era in una fase finale ...tg24.sky

Omicidio Navalny. Chi accredita Putin Conversazione con Francesco Sisci di Giuseppe Rippa: “Un pugno al cuore dopo essere stato esposto per molto tempo a condizioni ... avanzando anche questa ipotesi sulle cause della morte del dissidente russo… Sulla morte dell’oppositore russo, sulle sue ...agenziaradicale

Cade da un salto di roccia, Morto sciatore a Courmayeur: Sui profili social compaiono ancora le foto del matrimonio celebrato in una masseria di Savelletri proprio nel giugno del 2019, poco dopo le elezioni comunali: gli sposi Maria Carmen Lorusso, allora ...bari.repubblica