Monza | Galliani | “Se il calendario è affollato | non dobbiamo pagare noi”

(Di lunedì 26 febbraio 2024) “Da 20 anni la Serie A gioca a 20 squadre, ora qualcuno pensa che siccome 2-3 squadre giocheranno il Mondiale per club o perché Uefa e Fifa hanno aumentato a dismisura le loro partite si debba cambiare. Non è che siccome un altro affolla i calendarinoi”. Queste le dichiarazioni dell’amministratore delegato del, Adriano, poco prima dell’Assemblea odierna della Lega Serie A in merito alla proposte di riforme avanzate nelle scorse settimane dalla Figc e in particolare sulla proposta, avanzata dalle big, di ridurre il numero di squadre a 18. Sul momento dei biancorossi: “È unche va avanti partita per partita sperando di fare sempre meglio, ma stiamo calmi. È il nostro momento migliore, ma ricordiamo anche i 52 punti che abbiamo ottenuto lo scorso anno. Stiamo facendo ...

Calcio: Monza. Galliani "Futuro Palladino Ci incontreremo il 27 maggio": 'Di Gregorio Io non ho parlato con nessuna squadra' MILANO (ITALPRESS) - 'È un Monza che va avanti partita per partita sperando di fare ...sport.tiscali

Monza, l'Ad Galliani in Lega: 'Di Gregorio Calma, ha..': “Monza una città da serie A”, la trasmissione prodotta da Monza-News e condotta dal nostro direttore Stefano Peduzzi, tornerà come ogni settimana lunedì prossimo. La trasmissione andrà in diretta ...monza-news

Galliani: "Di Gregorio Non ho parlato con nessuna squadra". Poi la frecciata sul Mondiale per Club: Adriano Galliani risponde anche ad alcune domande che riguardano l'Inter, su tutte il futuro di Michele Di Gregorio e il Mondiale per Club. Ecco le dichiarazioni dell'amministratore delegato del Monza ...fcinternews