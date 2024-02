Monza | Galliani conferma l’impegno della famiglia Berlusconi | “Non ci sono stati segnali | tutti sereni”

"Di Gregorio? Io non ho parlato con nessuna squadra" MILANO - "È un Monza che va avanti partita per partita sperando di fare sempre meglio, ma stiamo calmi. ... (ilgiornaleditalia)

Galliani: "Calendario affollato Non per colpa della Ferazione. Di Gregorio alla Juve Io non ho parlato con nessuno": Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, è intervenuto prima dell'assemblea di Lega Serie A a Milano commentando vari temi come la proposta di un nuovo format a 18 squadre per il nostro ...tuttojuve

Galliani, Fifa e Uefa affollano calendari e la Serie A paga: Lo ha detto l'ad del Monza Adriano Galliani. "Noi stiamo fermi da 20 anni e ora dobbiamo cambiare per far giocare a poche squadre molte più partite fatte da altri organizzatori. È un concetto semplice ...firenzeviola

Lega Calcio e Figc spaccate sulle riforme, Galliani contro la riduzione delle squadre: Intanto l’a.d. del Monza Galliani si dice contrario ai cambiamenti del format del massimo campionato e a una riduzione delle squadre partecipanti. Riforma del calcio, Lega Calcio e Figc divise Riforma ...sport.virgilio