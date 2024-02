Monza | circondato da sette ragazzi e derubato | riconosce il capo del branco su Instagram

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 26 febbraio 2024), 26 febbraio 2024 – Sabato, tardo pomeriggio, quasi sera. Via Manzoni. All'altezza del supermercato Unes. Samuele, un ragazzo di 17 anni, aspetta alla fermata dell'autobus con due amiche più o meno della stessa età. Arrivano altri 7, grossomodo della stessa età. Sono magrebini, probabilmente di seconda generazione. Si muovono in. Circondano il 17enne. Vogliono soldi. "Non ho niente" prova a rispondere il giovane. Alnon basta. Il colpo Uno si stacca e si piazza muso a muso con la vittima. Gli infila una mano in tasca. Estrae il suo portafogli e se lo prende. Dentro c'erano documenti, bancomat e carta prepagata. Poi tutti insieme quelli delscappano sul primo autobus in partenza. Lo choc è forte. "Mio figlio si è spaventato - racconta la mamma - non ha osato reagire, ...