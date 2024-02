Montecchio | brutto scivolone casalingo Rolo protagonista al festival del gol di Salso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024)MAGGIORE 3MAGGIORE: Menta, Crescenzi, Kamisi, D’Aversa, Furlotti, Dattaro (41’st Sospiri), Ziliotti (6’st Yener), Orlandi, Fanti, Billone (49’st Pedretti), Lattuca (20’st Togola). A disp.: Aimi, Compiani, Colombo, Brasacchio, Salsa. All.: Apolloni: Grigoli, Galli (22’st Ranieri), Errichiello, Buffagni, Maletti, Budriesi, Serroukh, Tamagnini, Fiocchi, Lari, Faraci (18’st Fofana). A disp.: Galeazzi, Coviello, Annarumma, Marani, Amedei, Palma, Lotti. All.: Ferraboschi Arbitro: Germanò di Ostia Lido Reti: Fiocchi (R) al 19’pt, Billone (S) su rig. al 25’pt, Serroukh (R) al 38’pt, Kamisi (S) al 46’pt, Fanti (S) all’11’st, Tamagnini (R) al 27’st. Note: ammoniti Crescenzi, D’Aversa, Dattaro, Buffagni, Fiocchi e Faraci. Recuperi: 1’ e 4’. Espulso Orlandi (S) al 21’st per doppio giallo.