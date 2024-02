Mondiali indoor di atletica leggera 2024 | orari e dove vedere le gare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Milano, 26 febbraio- All'orizzonte ci sono idi, in programma a Glasgow dall'1 al 3 marzo. Saranno 21 (11 uomini e 10 donne) gli azzurri protagonisti in occasione della kermesse iridata. In squadra i due pesisti vincitori di medaglie internazionali nella passata stagione: l’argento mondiale Leonardo Fabbri e il campione d’EuropaZane Weir. Presente l’oro europeo dei 60 metri Samuele Ceccarelli. Tra i convocati anche una lunga lista di primatisti italiani: Larissa Iapichino e Mattia Furlani nel lungo, Zaynab Dosso nei 60, Lorenzo Simonelli nei 60hs, Pietro Arese nei 3000, Sveva Gerevini nel pentathlon, Roberta Bruni che detiene il record dell’asta all’aperto, Ayomide Folorunso (primatista dei 400 ostacoli) in gara a Glasgow nei 400. Una ...