Molinella va con Trinca e Agusto La Cmp risponde con Beretta e Lelli

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Si concedono un bis preziosissimo i New Flying Balls di coach Augusto Conti, che nella sfida-salvezza del girone B di serie B spazza via Lumezzane centrando così la nona vittoria dopo il colpo esterno dello scorso weekend contro Vicenza: domenica alle 18 si torna in campo a Jesi. "Siamo stati in grado di eseguire alla perfezione il nostro piano partita – spiega il tecnico nel dopogara –, senza lasciare spazio di reazione a Lumezzane. Di questa sera mi porto con me il sorriso di questi ragazzi: lavorano tanto e non sempre esprimono le loro emozioni: si meritavano una serata come questa". In serie C è andato invece in scena il solo girone B, giunto alla terzultima giornata di ritorno e con ancora una graduatoria traballante. È arrivato il brutto ko esterno della regina Virtus Medicina nel big match sul campo dell’inseguitrice Forlimpopoli, che ribalta la differenza canestri ...