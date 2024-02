Molassana vince 2-0 contro Beverino | ingenuità difensive costano caro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024): Carlucci, Altamore, Tripi, Pittaluga, Drago, Ventura (62’ Grossi), Rapeni, Costa (77’ Stilo), Traverso (85’ Careni), Praglia (80’ Aroso), Venturelli. All. Gullo.: Andreoli, Alcamo, Del Santo, Bonfiglioli, Lufrano, Mozzachiodi, Morachioli (65’ Bottegal), De Cillis, Benmoumen (81’ Pesalovo), Lunghi, Cupini (65’ Pieroni). (A disp. Grippino, D’Imporzano, Bono, Ruberto). All. Parodi. Arbitro: Martino di Savona (Bordone di Chiavari e Nicastro di Genova). Reti: 6’ Costa, 35’ autorete Mozzachiodi. GENOVA – L’Intercomunaleperde 2-0 in casa delnella 23ª giornata di Promozione. Partita equilibrata e combattuta con i beverinesi che pagano aprezzo due...