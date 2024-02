Mo | Idf scopre tunnel che passano sotto ospedale e università nel nord di Gaza

(Di lunedì 26 febbraio 2024), 26 feb. (Adnkronos) – L’esercito israeliano ha riferito di aver scoperto una rete di, lunga più di 10 chilometri, che passal’dell’amicizia turco-palestinese e una vicinae arriva fino al quartiere Zeitoun diCity.Secondo l’Idf, i, parti dei quali sono stato distrutti, sono stati utilizzati dai membri di Hamas per spostarsi fra i diversi quartieri. L’esercito ha affermato di aver scoperto alloggi, bagni e depositi di armi nei, nonché i corpi di diversi militanti di Hamas. L'articolo CalcioWeb.

L’IDF scopre armi e ordigni esplosivi nel campo profughi di Nur Shams e nell’asilo dell’UNRWA in Cisgiordania . Trovati anche tunnel e un laboratorio chimico a ... (periodicodaily)

Israele, Idf colpisce in profondità in territorio Libano: (ANSA) - TEL AVIV, 26 FEB - Israele in questo momento sta colpendo "nel profondo" del territorio del Libano. Lo ha fatto sapere il portavoce militare. Anche i media libanesi scrivono che Israele ha ...lagazzettadelmezzogiorno

Mo: Idf conferma abbattimento suo drone da parte Hezbollah: Tel Aviv, 26 feb. (Adnkronos) - L'Idf ha confermato che uno dei suoi droni è stato abbattuto questa mattina da Hezbollah nel sud del Libano. L'esercito israeliano ha dichiarato che il suo sistema di d ...lagazzettadelmezzogiorno

