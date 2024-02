Misure anti smog in Pianura Padana | cosa ha detto il ministro Pichetto Fratin su Città 30 e i limiti ridotti in autostrada

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Bologna, 26 febbraio 2024 – È il tema dellonellail tema che sarà al centro del tavolo, convocato per il 21 marzo alle 14.30 al ministero dell'Ambiente, con l'Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte. L’incontro servirà "per mettere assieme le istanze delle varie Regioni anche rispetto alle azioni che a livello di Governo, in rapporto con l'Unione europea, stiamo mettendo a punto", hailalla Sicurezza energetica Gilberto. MILANO 20 FEBBRAIO 2024 INQUINAMENTOE TRAFFICO A MILANO AGENTI DI POLIZIA LOCALE OGGI POMERIGGIO IN VIA PADOVA NEI PRESSI DEL CAVALCAVIA DI CASCINA GOBBA TRAFFICO CAUSATO DALLA CHIUSURA DEL PONTE IN DIREZIONE VIA RIZZOLI FOTO ROBY BETTOLINI Il ...