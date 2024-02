Mister Magrini | I ragazzi sono carichi Adesso non si molla di un centimetro

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Il Siena, ribaltando in un tempo lo svantaggio iniziale, ha dato prova di solidità mentale. Il tecnico bianconero Lamberto(foto), ha apprezzato lo spirito dei suoi. "stati bravi, motivati,– ha affermato il–. Anche durante la settimana li vedo attenti e concentrati, mi danno grandi garanzie. Fisicamenteun po’ calati, ma anche per i pesantidi lavoro dell’ultimo periodo, che ci serviranno per il rush finale. Quindi va bene così, anche perché in questo campionato, in ogni partita c’è da soffrire, anche nelle vittorie più facili abbiamo sofferto in certi frangenti. I 10 punti di vantaggio hanno ancora più valore". Un plauso al centrocampo. "Bianchi, Lollo e Masini hanno lavorato bene – le parole del ...

