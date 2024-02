Mirko e Perla non si sono baciati al GF per “regolamento”? Ex gieffina svela dettagli

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Continua a tenere banco nel mondo del gossip il riavvicinamento traBrunetti eVatiero che è avvenuto durante una precedente puntata del Grande Fratello. Ad ogni modo, l’evento è apparso un po’ tiepido a molti, in quanto in tanti si aspettavano di vedere tanta passionalità in più nel loro ricongiungimento. In queste ore, un’exha parlato dell’accaduto, ed ha aggiunto dei particolari degni di nota. Perchénon sial GF? Le ipotesi di Sara Riccihanno fatto la pace, eppure tra di loro non c’è stato alcun bacio passionale, ma solo qualche timido bacio a stampo. Brunetti ha motivato il tutto dicendo di volersi godere questo momento al di fuori, ma le sue parole non ...