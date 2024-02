Minacciano e sequestrano in casa una 48enne: la fuga con Rolex e gioielli, caccia a 3 ladri: Hanno fatto irruzione in casa poco prima delle ore 21, venerdì scorso. All'interno dell'abitazione, al terzo piano di un palazzo in via Raimondo Montecuccoli, si trovava una donna di 48 anni che stava ...fanpage

1.700 Chili di Pescato Sequestrati dal Nucleo di Polizia Marittima di Pescara: Questi sforzi hanno portato al sequestro di una vasta quantità di pescato ... vendita di esemplari al di sotto della taglia minima consentita. Tali comportamenti Minacciano la sostenibilità delle ...abruzzo24ore.tv

Ardea, sparano a due cani e li uccidono. Poi Minacciano i vicini che cercavano di salvare gli animali: Armati di fucile, sparano a due cani vaganti e li uccidono. Poi puntano le armi contro i vicini che cercavano invano di salvare gli animali. È successo all’estrema periferia di ...ilmessaggero