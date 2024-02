Milano | Roggiani Pd | ‘Salvini prenda atto sentenza Consiglio di Stato’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 26 febbraio 2024) (Adnkronos) – “La decisione deldi Stato conferma la legittimità del Comune dinel prevedere l?installazione di sensori per l?angolo cieco sui mezzi pesanti, per la sicurezza di pedoni e ciclisti. Una buona notizia per tutti i milanesi, che va a tutela della loro sicurezza. Il ministro Salvini, che lavora per togliere autonomia ai sindaci,della: il Comune diha avuto ragione ad esercitare la sua responsabilità su questo tema”. Così Silvia, segretaria regionale del Partito democratico della Lombardia.“La verità -aggiunge- è che la destra in Parlamento si oppone all?introduzione di norme salvavita e ha bocciato gli emendamenti del Pd sulla sicurezza stradale. Il Partito democratico ...