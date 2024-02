Milano | perizia su Pifferi | ' capace di intendere e volere' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Milano, 26 feb. (Adnkronos) - "Non essendo dimostrabile né una disabilità intellettiva, né un disturbo psichiatrico maggiore né un grave disturbo di personalità, è possibile affermare che Alessiaal momento dei fatti per i quali è imputata eradie di". Sono le conclusioni dellapsichiatrica che riguarda la donna a processo a Milano per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di solo 18 mesi. "Vista la mantenuta capacità die dinon è possibile formulare una prognosi di pericolosità sociale correlata ad infermità mentale" si legge nelle quasi 130 pagine di relazione scritta dagli esperti che "in presenza di un funzionamento cognitivo integro e di una buona capacità di comprensione della vicenda ...