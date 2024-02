Milano | dal 13 marzo ' Unforgettable' mostra fotografica del ' gruppo' in ricordo di Gastel

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024), 26 feb. (Adnkronos) -, questo è Giovanni. Ecco perché a tre anni dalla sua scomparsa a causa del Covid, la curatrice Maria Cristina Brandini, in collaborazione con il fotografo Davide Furia, ricordano questo Maestro dell'immagine che nella sua intensa carriera ha collaborato con le più grandi Maison di moda, ha realizzato le cover dei femminili più prestigiosi ed ha ritratto il jet set italiano e internazionale: da Barack Obama a Roberto Bolle, da Johnny Depp a Monica Bellucci.65 scatti del '' indi Giovanniè unacorale per rendere omaggio all'artista e all'uomo attraverso 42 fotografi e fotografe: "Ho attentamente selezionato autori che riuscissero a non soffermarsi sul loro ego ...