Milano | chiede un massaggio | poi colpisce la cassiera per rapinarla Ricercato

(Di lunedì 26 febbraio 2024)26 febbraio 2024 – Tentata rapina ieri sera, verso le 22.40, nel centro massaggi Angel in via Cenisio, zona Monumentale. Un uomo nordafricano, che non è stato ancora identificato, è arrivato al centro benessere: prima ha chiesto une poi si è avvicinato intimando una donna del centro, di nazionalità cinese di 43 anni, di consegnare l'incasso. La vittima si è opposta e l’uomo l’ha strattonata per i capelli e l’ha colpita al volto. Subito dopo sono arrivati due clienti cinesi per difendere la donna. All’arrivo dei due uomini, l'aggressore si è dato alla fuga. La polizia di Stato sta cercando il rapinatore.

“Libertà per tutti gli antifascisti”. Lo gridano gli oltre 500 manifestanti che hanno marciato nella zona est di Milano per chiedere la liberazione di Ilaria ... (ilfattoquotidiano)

Milano 26 febbraio 2024 – tenta ta rapina ieri sera, verso le 22.40, nel centro massaggi Angel in via Cenisio, zona Monumentale. Un uomo nordafricano, che non ... (ilgiorno)

Milano, chiede un massaggio e tenta la rapina: l’uomo ha colpito la cassiera e si è dato alla fuga: È successo in un centro benessere di zona Monumentale: l’uomo è un nordafricano, ora ricercato, che prima di dileguarsi ha strattonato la donna e l’ha colpita al volto ...ilgiorno

UE – COLDIRETTI: ANCHE AGRICOLTORI DI Milano, LODI E MONZA IN PIAZZA A BRUXELLES: (mi-lorenteggio.com) Milano, 26 febbraio 2024. “Come Coldiretti siamo qui per chiedere che vengano recepite le nostre istanze: non è più tempo di annunci, vanno cambiate subito le regole che rischiano ...mi-lorenteggio

Ue, Coldiretti: agricoltori di Milano, Lodi e Monza a Bruxelles per stop burocrazia e misure urgenti per reddito imprese: Come Coldiretti siamo qui per chiedere che vengano recepite le nostre istanze ... Tra loro anche una delegazione di Coldiretti Milano, Lodi e Monza Brianza, con il direttore della federazione ...primalamartesana