Milano | chiede un massaggio e tenta la rapina | l’uomo ha colpito la cassiera e si è dato alla fuga

(Di lunedì 26 febbraio 2024)26 febbraio 2024 –taieri sera, verso le 22.40, nel centro massaggi Angel in via Cenisio, zona Monumentale. Un uomo nordafricano, che non è stato ancora identificato, è arrivato al centro benessere: prima ha chiesto une poi si è avvicinato intimando una donna del centro, di nazionalità cinese di 43 anni, di consegnare l'incasso. La vittima si è opposta el’ha strattonata per i capelli e l’ha colpita al volto. Subito dopo sono arrivati due clienti cinesi per difendere la donna. All’arrivo dei due uomini, l'aggressore si è. La polizia di Stato sta cercando iltore.