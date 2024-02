Milan, nessuno è forte come Leao: contarne i gol è da incompetenti: Meglio Pelè o Maradona Più forte Messi o CR7 Scegli Rivera o Mazzola Ciascuno ha la sua classifica e tutti sono sicuri che sia quella giusta. Per me Rafa Leao.calciomercato

Galliani: "Calendario affollato Non per colpa della Ferazione. Di Gregorio alla Juve Io non ho parlato con nessuno": Il giocatore ha tre anni di contratto, il procuratore è una brava persona e stiamo anche qui calmi. Ragiono sempre anno per anno, ero così anche al Milan. La vita per me è dal primo luglio al 30 ...tuttojuve

Blog: Il VAR rivisto... al VAR: E, ma questo è un altro filone di pensiero, l'omone esce sereno, nessuno strepita e nessuno fa il gesto delle ... cito un rigore a favore del Milan, con una palla che stava andando fuori e un ...vivoperlei.calciomercato