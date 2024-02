Milan | Luigi Garlando e l’esultanza polemica di Rafael Leao | se non lasciasse passare 155 giorni…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 26 febbraio 2024), il giornalista de La Gazzetta dello Sportha commentatodiin-Atalanta Ieri ilha pareggiato 1-1 contro l’Atalanta a San Siro, nel match valido per la 26esima giornata di Serie A. I rossoneri erano partiti subito forte, andando in vantaggio con uno splendido gol di, bravo a liberarsi sulla sinistra e a rientrare, lasciando partire un tiro imparabile per Carnesecchi. I nerazzurri poi hanno pareggiato grazie al rigore trasformato da Koopmeiners. Una delle note più liete di una serata che ha lasciato l’amaro in bocca, è stato proprio il ritorno al gol del portoghese. Il numero 10 non segnava in campionato da oltre 5 mesi ed era ...