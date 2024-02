Milan | l’indizio su De Zerbi | De Ketelaere da ex | botta e risposta sul rigore

Il Milan si riscopre bello ma sprecone: Leao ruggisce, Giroud alla canna del gas: I rossoneri non riescono a tornare al successo: la Juve si allontana, polemiche per il fischio di Orsato in area di rigore ...sportmediaset.mediaset

Milan, con Gabbia la difesa è a posto: le esigenze sono altre: Milan, andiamo ora ad analizzare la situazione in difesa in vista della prossima stagione. Con l’arrivo di Matteo Gabbia la difesa rossonera sembra essere registrata a puntino. Nonostante i troppi gol ...calciostyle

Milan-Atalanta, le formazioni ufficiali del posticipo della domenica: Milan-Atalanta è il posticipo della domenica. Le formazioni ufficiali. Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Bennacer, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Rafael ...tuttojuve