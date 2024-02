Milan | Leao in formato super | “La società non accolga offerte per lui”

Il Milan brilla, ma non vince con l’Atalanta: “Ecco quando si decide il destino di Pioli”: Il Milan di Stefano Pioli, tecnico rossonero ... che assegni o meno in base a come vuoi indirizzare la partita. I gialli a Pioli e Leao sono malafede e protagonismo. La cosa sconcertante però è che la ...calciomercato

Leao-Milan, Giancarlo Padovan ha analizzato la prova del portoghese nella sfida di ieri sera dei rossoneri contro l’Atalanta: Intervenuto a Sky, Giancarlo Padovan ha parlato così di Leao dopo la rete di ieri sera in Milan-Atalanta: PAROLE – «Quella di ieri per me non è la prova della maturità di Leao perchè è un giocatore ...milannews24

Un’Atalanta così così: rigore generoso, ma teniamoci stretto questo punto video: Certamente un punto guadagnato, visto come sono andate le cose. Neanche il tempo di prendere posto e il Milan è in vantaggio. Uno strepitoso Leao inventa un gol da urlo superando due dei nostri e ...bergamonews